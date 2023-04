Contrate o Seguro Auto Frota da LUXON é + Seguro e garanta segurança e proteção para os veículos da sua empresa

Por que contratar o Seguro Auto para Frota

Com o Seguro Auto para Frota da Luxon é + Seguro, você conta com coberturas especiais e assistência para o negócio da sua empresa não desacelerar, seja ela pequena, média ou grande.

Fazer um seguro para veículos é de importância fundamental em diferentes situações, seja para um veículo de uso pessoal ou profissional. Quando você tem dois ou mais veículos sob o mesmo nome da pessoa física ou jurídica, pode contratar um Seguro de Frota. Mas, como funciona o seguro de frota?

Com um Seguro de Frota, todos os veículos ficam protegidos contra as coberturas previstas na apólice. Além disso, em caso de frotas empresariais, você garante a segurança tanto do veículo, quanto dos seus colaboradores ao contratar a cobertura de Acidente Pessoais de Passageiros (APP).

O seguro de frota é igual ao seguro automóvel individual, sendo a diferença é a quantidade de veículos contemplados no seguro. Enquanto no individual você contrata o seguro apenas para um veículo, no Seguro de Frota você contrata um seguro para diversos veículos.

Por que devo contratar o Seguro de Frotas

Com o Seguro de Frotas você pode aproveitar de diversas coberturas, como roubo e furto, colisão, incêndio, blindagem, danos a terceiros, vidros, guincho e muitos outros. Basta adicionar na apólice todas as coberturas desejadas no momento da contratação.

Como funciona o seguro de frotas e as vantagens em contratar esse serviço

As vantagens para quem decide contratar um Seguro de Frotas é que comparadas a contratação de um seguro individual. Entre elas, estão diversos cursos como direção defensiva para aprimoramento dos motoristas, descontos em estacionamentos, serviços de despachante.

Além de poder desfrutar de alguns descontos, o segurado conta com a otimização de tempo em contratar um único seguro para diversos veículos.

Outro benefício é que ele proporciona o gerenciamento dos sinistros que acontecerem com os veículos. Assim a atenção à frota pode ser dividida com profissionais especializados nessa função.

Antes de contratar um Seguro de Frota é importante escolher as melhores coberturas e assistências para seus veículos. Dessa forma você terá o apoio e suporte que precisa para manter a sua frota de carros alinhada e pronta para desempenhar o seu trabalho com a mesma segurança e responsabilidade.

Como contratar o seguro de Frota

A segurança de seus veiculo depende dos detalhes e isso tem muito a ver em quem será depositado a confiança da contrato de seguro. Escolha o trabalho de um profissional capacitado, bem informado e com experiência em seguros, um corretor de seguros.

A LUXON é + Seguro, através de seu proprietário Haroldo Medeiros do Nascimento, com mais de 30 anos de experiência, e com os melhores profissionais, irão tirar todas as dúvidas sobre o contrato, indicar as seguradoras e as coberturas mais adequadas para proteger seus veículos.

Portanto, quem utiliza os serviços exclusivos da LUXON, esta contando com uma equipe talentosa, ágil e acima de tudo, focada nas necessidades do seu negócio.

Venha nos fazer uma visita e saiba mais – Estamos localizados na Rua: Brasília, 747 – Centro

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

Telefones: (44) 3543 – 2630 / (44) 9 9142 – 3451

Acesse nosso site: www.luxonseg.com.br