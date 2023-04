Dois são presos em Nova Aurora. Armas , munições e drogas são apreendidas

Equipes da Polícia Militar de Nova Aurora e Cafelândia, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, de posse de informações de que um indivíduo estaria envolvido com o tráfico de drogas e que teria várias armas de fogo, além de verificar que contra ele havia um mandado de prisão, se deslocaram a uma residência na Avenida Gonçalves Dias, na cidade de Nova Aurora, onde havia denúncias de que ele se encontrava.

No interior da casa foram visualizados dois indivíduos e junto deles duas armas de fogo. Que o primeiro foi identificado e constatado que era o qual tinha em seu desfavor o mandado de prisão, ao seu lado havia uma pistola calibre 7.65 com três cartuchos intactos. O outro abordado foi também identificado, e próximo dele estava um revólver calibre .38, com um cartucho intacto.

Mais munições das referidas armas foram localizadas em uma sacola plástica. Em busca a outros cômodos da residência, foram encontrados uma quantia de substância análoga a maconha em um invólucro plástico, que pesou aproximadamente dez gr (10 gramas) e três pequenos invólucros de papel alumínio contendo entorpecente análogo ao crack, pesando aproximadamente nove gr (9 gramas). No mesmo móvel havia três aparelhos celulares. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos abordados, cumprido o já mencionado mandado de prisão, e encaminhados juntamente com as armas, drogas ilícitas e materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora para as medidas cabíveis.

31º BPM