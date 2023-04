Soft Skills: habilidades que te dão melhor colocação no mercado de trabalho

O mercado de trabalho está em constante mudança, exigindo que os profissionais saibam lidar com cenários diferentes em curto prazo. Saiba como a soft skills podem ajudar!

Nos últimos anos, o mercado de trabalho começou a passar por grandes mudanças, a maioria delas devido ao avanço da tecnologia e à crescente demanda por novas áreas de atuação.

Com isso, as profissões mais tradicionais estão perdendo espaço e dando lugar a novas funções que exigem habilidades específicas e alinhadas com a nova realidade tecnológica e estratégica do mundo do trabalho.

Segundo uma pesquisa da McKinsey, até 2030, cerca de 15% dos trabalhadores em todo o mundo precisará mudar de profissão devido à automação. Isso destaca a importância da atualização constante e do desenvolvimento de habilidades relevantes para o mercado de trabalho atual e futuro.

Nesse cenário, para se destacar no mercado de trabalho é fundamental o desenvolvimento de habilidades para lidar com as modificações constantes. Tais habilidades são chamadas de soft skills e estão sendo cada vez mais valorizadas pelos empregadores.

O que são soft skills?

Soft skills são habilidades interpessoais, emocionais e comportamentais que vão além das habilidades técnicas necessárias para realizar uma determinada tarefa ou função Dominá-las é importante para o sucesso profissional em qualquer área.

Existem diversas soft skills, como as habilidades de comunicação eficaz, pensamento crítico, liderança, empatia, resolução de conflitos e trabalho em equipe. Elas são responsáveis por melhorar o relacionamento com colegas, clientes e parceiros de negócios.

É importante ressaltar que essas habilidades podem ser aprendidas e aprimoradas ao longo do tempo, por meio de cursos, treinamentos e experiências pessoais e profissionais. Investir no seu aprendizado é a melhor garantia para se manter ativo no mercado de trabalho.

Como elas surgiram?

O conceito de soft skills surgiu na década de 1970 como uma forma de diferenciar habilidades interpessoais e comportamentais das habilidades técnicas necessárias para realizar uma determinada tarefa ou função, as chamadas hard skills.

Desde então, a importância das soft skills no mercado de trabalho tem aumentado, e as empresas estão cada vez mais buscando por profissionais que possuam essas habilidades e não apenas o conhecimento técnico e operacional para o cargo.

Quais são as soft skills?

As soft skills são diversas, todas elas possuem relação como uma pessoa lida com o ambiente de trabalho e com outros colegas de empresa. Segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, até 2025, as habilidades mais valorizadas serão:

Pensamento analítico e inovação

Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado

Resolução de problemas

Pensamento crítico

Criatividade

Liderança

Uso, monitoramento e controle de tecnologias

Programação

Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade

Raciocínio lógico

Inteligência emocional

Experiência do usuário

Ser orientado a servir o cliente (foco no cliente)

Análise e avaliação de sistemas

Persuasão e negociação

Por que elas são importantes para o mercado de trabalho?

As soft skills são valorizadas pelo mercado de trabalho porque permitem que os profissionais se destaquem em um ambiente de trabalho cada vez mais complexo e interconectado.

Habilidades interpessoais, emocionais e comportamentais, como comunicação eficaz, pensamento crítico, liderança e trabalho em equipe, auxiliam na construção de relacionamentos mais positivos com colegas, clientes e parceiros de negócios.

Além disso, elas são consideradas essenciais para a resolução de problemas e a tomada de decisões, contribuindo diretamente com a manutenção de um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso.

Com o mundo do trabalho em constante mudança, as soft skills também permitem que os profissionais se adaptem às novas situações, sejam mais flexíveis e tenham uma visão mais ampla e estratégica dos negócios.

Como desenvolver essas habilidades

Apesar de ser uma tarefa desafiadora, desenvolver soft skills é um passo essencial na carreira de qualquer profissão e um aprendizado enriquecedor que fará a diferença diante de qualquer situação profissional.

A primeira etapa é identificar as habilidades que precisam ser aprimoradas e buscar oportunidades de treinamento e desenvolvimento, como workshops e mentorias.

Outra forma muito eficaz é o aprendizado por meio da prática e da experiência. Ao assumir projetos desafiadores, liderar equipes e se envolver em atividades colaborativas, é possível desenvolver e aprimorar essas habilidades de forma mais efetiva.

Estar aberto ao feedback de colegas e gestores, em conjunto com a auto reflexão, também é importante para o aprendizado, por permitir avaliar o próprio progresso e identificar quais os pontos que merecem maior atenção.

Além disso, o curso de graduação é um momento muito propício para o desenvolver soft skills. Participar ativamente das aulas, grupos de debate e grêmio estudantil são algumas das ações que a faculdade possibilita e que contribuem diretamente nesse aprendizado.

Benefícios em dominar as soft skills

Diante do cenário atual do mercado de trabalho, as soft skills trazem ao profissional diversas vantagens e permitirão maior destaque e estabilidade em sua carreira. Dentre os benefícios, destacam-se os seguintes:

Melhora a comunicação

Contribui para o trabalho em equipe

Ajuda na tomada de decisões estratégicas

Gerenciamento de conflitos de modo efetivo

Valorização no mercado de trabalho com maiores e melhores oportunidades

Construção de relacionamentos interpessoais positivos

Melhoria da qualidade de vida no trabalho

Aumento da satisfação pessoal.

Com esses e outros benefícios, dominar as soft skills é um passo fundamental para todos os profissionais que desejam aproveitar as mudanças do mundo do trabalho para alcançar novas oportunidades e obter maior crescimento e satisfação pessoal.