Torcida do Maringá provoca Flamengo: “Real Madrid, a sua hora vai chegar”

Maringá 2 x 0 Flamengo. O confronto de volta acontece no dia 26/04, no Maracanã

A torcida do Maringá provocou o Flamengo durante o duelo entre os clubes na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Willie Davids, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo, os torcedores do time da casa cantaram “Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar”.

O vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz, puxou essa música no vestiário após o título da Libertadores de 2022, conquista que garantiu a presença da equipe no Mundial de Clubes.

O problema é que o Flamengo acabou eliminado pelo Al-Hilal logo na semifinal e nem chegou a enfrentar o Real Madrid. Por isso, a música virou uma “arma” que os adversários usam para provocar o clube carioca.

O Maringá venceu o Flamengo por 2 a 0, com um gol contra do zagueiro David Luiz e um gol de Serginho.

A partida de volta está marcada para dia 26 de abril, no Maracanã.