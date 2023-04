Acusado do assassinato do avô da ex namorada é capturado em Campina da Lagoa

A Polícia Civil de Campina da Lagoa efetuou a prisão do principal suspeito da autoria homicídio do Sr. Raimundo Silvano da Silva, ocorrido no último dia 27 de março.

Desde o dia do crime, o autor suspeito do crime era procurado pela polícia, os policiais inicialmente realizaram diligências para efetuar o flagrante, mas de imediato foi solicitado a preventiva do indivíduo a Justiça da Comarca de Campina da Lagoa que expediu o mandado e o mesmo se encontrava foragido da Justiça.

Após dezessete dias de buscas uma equipe de policiais civis compostas pelos investigadores; Danilo, Pavão, Mateus com o apoio do policial penal Aquino, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva após localizarem o indivíduo aos fundos do Jardim Paraíso.

Segundo informações da Polícia Civil, a prisão se deu através de denúncia anônima e que no momento da abordagem o indivíduo não ofereceu nenhuma resistência e após receber voz de prisão foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde permanecerá a disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia, as diligências continuam a procura da arma utilizada no crime nas proximidades onde o mesmo foi capturado.

O crime brutal foi registrado em Campina da Lagoa, no dia 27 de março, o senhor Raimundo Silvano da Silva foi vítima de disparos de arma de fogo em uma propriedade rural as margens da Rodovia Vassilio Boiko, PR-239.

Segundo as informações, a esposa encontrou a vítima caída sem vida em um pasto dentro da propriedade. A Polícia foi acionada e compareceu no local o isolando até a chegada da Polícia Cientifica e do Instituto Médico Legal – IML.

Informações Portal O Vale