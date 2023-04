Identificados os seguranças que morreram no grave acidente na BR 369

Foram identificadas as duas vítimas do grave acidente na BR 369, em Mamborê, na madrugada desta sexta-feira (14). Dois seguranças são de Cascavel.

Lucas André Zandonai e Wagner Felipe Nether Thome estavam em uma viagem a trabalho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro Fiat Cargo bateu contra um caminhão. Com a força do impacto, um dos homens foi ejetado e o outro ficou dentro do automóvel destruído.

A empresa Cascavel Segurança e Vigilância se solidarizou com a morte dos profissionais.

“Neste momento de dor e pesar, a administração da empresa manifesta suas condolências aos familiares e amigos, expressando seu pesar pela morte precoce”, diz um trecho da nota. Confira o comunicado na íntegra.

Os amigos também lamentaram a morte dos seguranças.