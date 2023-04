Inscrições abertas para eleição de Conselheiros Tutelares de Ubiratã

Foram abertas na última segunda-feira (10), por meio do Edital 01/2023 CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente), as inscrições para o Processo de Escolha Unificado para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio no período de 2024 a 2027 no município de Ubiratã.

O processo, realizado sob responsabilidade e fiscalização do CMDCA e do Ministério Público, destina-se à escolha de 5 (cinco) conselheiros tutelares titulares para o município. Os conselheiros serão eleitos para um mandato de 4 (quatro) anos, com início em 10 de janeiro de 2024 e término em 9 de janeiro de 2028.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura na função de conselheiro tutelar.

As inscrições ficarão abertas no período de 10 de abril de 2023 ao dia 9 de maio de 2023.

A Ficha de Inscrição e Edital 001/2023 – CMDCA, com todas as regras e documentos necessários do pleito estão disponíveis para download no site da Prefeitura de Ubiratã através do LINK: http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php…#