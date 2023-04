Jovem de 20 anos é assassinada em Mamborê e marido é suspeito do crime

Uma jovem de 20 anos, identificada como sendo Luana Gomes Cafaccio, foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (14), no patrimônio do Guarani, município de Mamborê. As polícias Civil e Militar estiveram no local do crime e as primeiras informações apontam o companheiro dela de 23 anos, como autor do feminicidio.

O rapaz está foragido. A polícia ainda não divulgou a identidade do suspeito. Era por volta das 5 horas da madrugada, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

A Polícia Científica de Campo Mourão e Instituto Médico Legal (IML) fizeram o levantamento na cena do crime e o corpo recolhido pelo IML para exame de necropsia. A princípio, ela teria sido morta por sufocamento.