Mulher morre após se engasgar com bagaço de laranja no Paraná

Uma mulher de 55 anos morreu na tarde de sexta-feira (14) engasgada no Jardim Universitário de Londrina, no Norte do Paraná. Segundo vizinhos da vítima, que estavam no local, ela teria engasgado com o bagaço de uma laranja.

Ainda de acordo com os moradores da região, a mulher saiu correndo de casa e pediu ajuda para uma vizinha, além de ter acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi socorrida por pessoas que estavam no local, que fizeram a manobra de heimlich para tentar salvá-la, enquanto o socorro não chegava.

Após 30 minutos de tentativa, ela não resistiu e morreu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).