Veículo de Escolta Armada bate em caminhão e mata dois seguranças na BR 369

Uma violenta colisão frontal entre um veículo Fiat Argo, da Escolta Armada da cidade de Cascavel, e um caminhão Ford Cargo, causou a morte dos dois seguranças que estavam no automóvel. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 14, na rodovia BR 369, próximo ao trevo de acesso a Mamborê.

A Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou as circunstâncias do acidente e os corpos também ainda não foram identificados. As primeiras informações dão conta de que automóvel transitava sentido a Campo Mourão a Cascavel, e o caminhão vinha em sentido contrário, quando houve a colisão.

Com o impacto, um dos ocupantes do veículo foi arremessado para fora do carro e o outro ficou preso às ferragens. Ambos morreram no local e o automóvel ficou totalmente destruído.

A Policia Cientifica e Civil realizaram a coleta de informações e perícia para apurar as causas do acidente e os corpos foram recolhidos pelo IML de Campo Mourão.