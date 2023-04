Veja o vídeo da colisão envolvendo uma Hilux e um Uno na BR 369 em Ubiratã

Uma colisão envolvendo uma caminhonete Hilux e um Fiat Uno foi registrado no inicio da tarde desta sexta-feira (14), na BR 369 em Ubiratã. ( Veja o vídeo abaixo )

Nas imagens captadas por uma câmera de segurança as margens da rodovia, é possível ver a caminhonete em alta velocidade passando logo após o veículo. O momento exato da colisão não foi registrado devido a um caminhão estar estacionado em frente a câmera, porém, após o impacto os dois veículos saem da pista parando no canteiro lateral da Perimetral Marcilio Daltro.

Equipes do Samu e Ambulância do município estiveram no local prestando os primeiros atendimentos as vitimas.

No Uno estavam quatro pessoas, três delas sofreram escoriações pelo corpo e machucados que são considerados leves. Já uma das passageiras ficou em estado grave, os socorristas do Samu a levaram para a Santa Casa de Ubiratã e depois o aeromédico a levou para um hospital de Campo Mourão.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência e controlar o trânsito.

.