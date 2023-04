Homem é executado a tiros em Ubiratã

Por volta da 01:40 horas da madrugada desta desta segunda-feira (17), a Policia Militar foi acionada após informações de que um homem havia sido morto a tiros em uma residência na Avenida João Medeiros.

No local, os policiais constataram que o homem já estavam em óbito, com várias perfurações de arma de fogo. No local vários estojos deflagrados foram encontrados.

O homem foi identificado pelo nome de Bruno Henrique González Soares de 29 anos.

O Samu foi acionado e constatou o óbito. A Policia Civil isolou o local e colheu as primeiras informações sobre o acontecido. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

Ubiratã Online