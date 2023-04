Moreira Sales Mostra Teatro: De 19 à 22/04 no Centro de Eventos Fátima Ozanan com apresentações de peças para toda família e oficinas gratuitas

“De quarta (19.04) a sábado (22.04), a cidade de Moreira Sales será palco para o projeto cultural que promove o diálogo entre teatro, música e contos de fadas e traz dois espetáculos premiados da Cia. do Abração e uma oficina teatral para professores com apresentações gratuitas para crianças de todas as idades no Centro de Eventos Fátima Ozanan.”.

A alegria e o sorriso do teatro estão chegando à cidade de Moreira Sales. Para promover o entretenimento para toda a família e crianças de todas as idades, o projeto Moreira Sales Mostra Teatro, promove o diálogo entre teatro, música e contos de fadas através de dois premiados espetáculos da Cia. do Abração – “Estórias Brincantes de Muitas Mainhas” e “O Mágico de Oss”. De quarta (19.04) a sábado (22.04) serão realizadas seis apresentações gratuitas no Centro de Eventos Fátima Ozanan (Av. João Theotônio M. Sales Neto s/n). Além disso, também acontecerá uma oficina teatral direcionada a professores e interessados. O evento é patrocinado pela COPEL e SANEPAR, projeto selecionado pelo Programa Cultural – Secretaria da Cultura – Governo do Estado do Paraná. Realização Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e o GOVERNO FEDERAL União e Reconstrução.

A diretora da Cia do Abração, Letícia Guimarães, comenta que o objetivo principal é fomentar o teatro para crianças no Estado do Paraná, através da difusão de espetáculos, com o intuito de ampliar o intercâmbio das pesquisas em novas dramaturgias, além de debates com público e artistas locais, através de debates após as apresentações e oficina teatral, visando à formação de novas plateias.

Para a atriz moreirasalense e produtora da Ana Lua Produções, Ana Sercunvius, a mostra Moreira Sales Mostra Teatro almeja enriquecer a articulação de pensamento e produção cultural, através do teatro. Também está prevista a tradução em libras, como forma de possibilitar o acesso a pessoas com deficiência auditiva, nas duas apresentações de O Mágico de Oss, nos dias 21 e 22 de abril às 19h e 15h, respectivamente.

Ana Sercunvius, proponente deste projeto, quer também valorizar os 22 anos de experiência dedicados à pesquisa e produção de espetáculos dirigidos à criança da Cia. do Abração, que lança em sua arte um novo olhar sobre a criança e a compartilhando com o público e artistas paranaenses.“Sentimos a necessidade de pilotar esta iniciativa, propondo este espaço de troca, mantendo uma pesquisa contínua sobre o assunto, atuando na formação de novas plateias, que estejam capacitadas a desenvolver discernimento e critérios avaliativos em relação à obra teatral”, finaliza.

Para a prefeitura de Moreira Sales, o projeto traz muitos benefícios para a população da região. “O Departamento de Cultura e Turismo de Moreira Sales está radiante. A expectativa já é grande para essa contribuição cultural que iremos viver. Os pequenos municípios têm dificuldade no acesso cultural, por isso, essas iniciativas são tão importantes para nós. Gratidão por temos uma moreirasalense nos representando na arte do Paraná, Ana Sercunvius. Será uma alegria tê-la apresentando para a nossa comunidade”, revela Dayana Mazzer, diretora de cultura e turismo de Moreira Sales.

Saiba mais sobre os espetáculos da Cia do Abração:

ESTÓRIAS BRINCANTES DE MUITAS MAINHAS – direcionado a escolas

Embasado em obras literárias nacionais, o grupo de pesquisa e encenação da Cia. do Abração, fundamentado nos princípios socioconstrutivistas que norteiam sua pesquisa, propõe a realização de um espetáculo sob as técnicas da contação de histórias e abstração e manipulação de objetos.

O foco temático apresentado na peça é a relação entre mães e filhos, as diferentes relações que se podem estabelecer neste mesmo binário, ressaltando o respeito que devemos ter pelas diferenças individuais de cada ser humano, quer seja ele mãe ou filho. Três simpáticos velhinhos que adoram contar histórias, um para o outro e, do seu jeito, trarão ao espectador alguns contos da literatura nacional, dirigidos à criança. Nossos contadores de histórias, divertidos e ingênuos velhinhos se confundem, brincam e se emocionam com a pureza própria de uma criança. Movidos pelos sentimentos de saudades e lembranças, começam a falar sobre suas próprias mães e sobre as diferentes mães que conhecem. Neste clima de brincadeira e Faz-de-Conta, fazem abstrações imaginando que todas as coisas, isto é, objetos do cotidiano, elementos da natureza e seres elementais, também têm mães.

Concluem-se como podem ser diferentes e ao mesmo tempo semelhantes a nós, as diversas relações entre mães e filhos: tudo quanto à imaginação e a sensibilidade de uma criança podem permitir. Um trabalho de muita sensibilidade e delicadeza feito para todas as crianças, de todas as idades, inclusive, aquelas dentro de nós.

Fotos: https://drive.google.com/open?id=14OcJZGPgjIT3IMlL9R7-VRkg3e6ZRDI9

Vídeo: https://vimeo.com/535628561/fc132ad707

O MÁGICO DE OSS – apresentações abertas ao público

A releitura do clássico “O Mágico de Oz”, para ressaltar temas como a construção da identidade e o caminho a se trilhar em busca da sabedoria e de reconhecimento das ações para a valorização de virtudes humanas. Na nossa história, a protagonista, Doroti, uma menina egoísta e dominadora, briga com seus amigos e se sente incompreendida por seus avós. Em um ataque de fúria, a menina egoísta que acredita que a vida que leva é sem graça e sem cores, se vê abduzida por um furacão que a transporta para um lugar mágico e colorido. Na jornada psicodélica de Doroti, ela encontra um espantalho sem cérebro, um homem de lata sem coração e um tigre covarde. Todos se unem para encontrar o único que poderá dar-lhes o que cada um necessita: o poderoso Mágico de OSS, o único capaz de dar um cérebro, um coração, coragem e o caminho de volta para casa. Porém, em nossa história, toda esta viagem, todos estes encontros, tudo foi apenas projeção do subconsciente de Doroti que, com a viagem, transcendeu suas fraquezas e conquistou virtudes.

Fotos: https://drive.google.com/open?id=1RvYfxMVLA0W_94UgLApIaU4Tyc72iW4V

Vídeo/Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=_C8yzM2f13k

SERVIÇO:

MOREIRA SALES MOSTRA TEATRO

Quando: de 19 a 22 de abril de 2023

Local: Centro de Eventos Fátima Ozanan (Av. João Theotônio M. Sales Neto s/n)

ESTÓRIAS BRINCANTES DE MUITAS MAINHAS(direcionado a escolas)

Dias: 19 e 20/04/2023 (quarta e quinta)

Horários: 19.04 – 10h/ 20.04 -14h

O MÁGICO DE OSS(aberto ao público)

Dias: 21 e 22/04/2023 (sexta e sábado)

Horários: 21.04 – 19h / 22.04 – 15h

OFICINA:

Dia18/04, das 19h30 às 21h30

Local: Centro de Eventos Fátima Ozanan(Av. João Theotônio M. Sales Neto s/n)

Acesso Gratuito