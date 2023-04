Motorista de aplicativo sequestrado em SC é salvo na BR 369

Um motorista foi assaltado e sequestrado, durante a madrugada de sábado (15). A situação começou em Concórdia, no oeste de Santa Catarina, quando se preparou para fazer transporte de pessoas solicitado pelo aplicativo de viagem.

Ao receber os quatro passageiros no Renault Sandero, o homem foi rendido pelos acusados. No carro estavam um jovem de 22 anos e três adolescentes com idades entre 15 e 16 anos. A vítima foi colocada no banco traseiro, ameaçado com faca, agredido com chutes e socos por aproximadamente 12 horas.

A PRF deu ordem de parada ao veículo no quilômetro 4 da BR 369, em Campo Mourão, no início da tarde de sábado (15), e então libertaram o motorista de aplicativo.

De acordo com a PRF, os rapazes apresentaram versões desconexas sobre as motivações, porém, um deles disse que pretendiam chegar até Paraguai. O homem foi preso em flagrante e os adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.