Noivo sofre acidente a caminho da igreja para se se casar em Goioerê

O fato aconteceu na tarde do último sábado (15) por volta das 16:30h, quando o motorista de uma camionete que levava o noivo e mais uma pessoa para o casamento, perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra um poste. Todos ocupantes do veículo inclusive o noivo tiveram ferimentos considerado leves .

O acidente aconteceu cerca de umas 4 quadras da igreja, local do casamento. Após providências tomadas o noivo chegou a igreja, e teve seu casamento realizado.

A noiva só soube do incidente acontecido com seu noivo no altar . Os dois se emocionaram muito. O casamento foi realizado perfeitamente e emocionou todos que presenciaram.

Com informações Teconews