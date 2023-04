Pai é preso suspeito de torturar e acorrentar a filha de 14 anos no PR

Um homem, de 42 anos, foi preso suspeito de torturar e acorrentar a própria filha de 14 anos, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu no final da tarde de domingo (16).

De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito disse que não concordava com o namoro da filha, por isso decidiu prendê-la com a corrente em casa.

Os agentes encontraram uma réplica de arma de fogo, que segundo testemunhas, era usada para ameaçar a adolescente.

O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil.