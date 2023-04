Polícia Militar apreende 5 armas após abordagem a veículo em Corbélia

A equipe Rádio Patrulha da Polícia Militar de Corbelia, após denúncias anônimas, abordou um veículo com dois masculinos e logrou êxito em localizar no interior do veículo dois revólveres calibre .38 e algumas munições.

Ainda na sequência, após um dos envolvidos assumir a propriedade das armas, ele ainda indicou que na sua residência havia mais algumas coisas, sendo então que a equipe foi até a residência dele e lá sua esposa autorizou a entrada da equipe, e na sequência, entregou mais um revólver cal. 357, uma espingarda Cal. 16 e uma cal. 22 e várias munições.

Um total de 3 revólveres e 2 espingardas, munições de calibres 357, 38, 380 e 22 bem como algumas munições calibre 16, foram apreendidas.

Diante da situação os detidos foram encaminhamos para 15 SDP de Cascavel para procedimentos cabíveis a polícia judiciária.