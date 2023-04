Veículo de empresa de Ubiratã aquaplana e bate em árvores entre Goioerê e Moreira Sales

Um veículo Fiat Doblô, pertencente a uma empresa de baterias de Ubiratã, aquaplanou na rodovia PR 180, entre Goioerê e Moreira Sales e bateu contra árvores às margens da rodovia na manhã desta terça-feira (18).



De acordo com as informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, o homem trafegava sentido Goioerê á Moreira Sales quando perdeu o controle após tentar fazer uma ultrapassagem. O veículo teria aquaplanado, saindo da pista, e batendo contra árvores. Apesar do violento impacto, o motorista não sofreu ferimentos. A equipe do Samu chegou a ser acionada, mas ele dispensou o atendimento.

