Educação suspende aulas por ameaças de ataques do “Dia 20”, em C. Mourão

A secretária Municipal de Educação de Campo Mourão, Tânia Caetano, anunciou a suspensão das aulas na rede municipal nesta quinta-feira, dia 20 de abril, devido aos recentes boatos de ataques a escolas que têm circulado nas redes sociais em várias partes do Brasil.

A medida, tomada em conjunto pela Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação, visa garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes, profissionais e familiares, resguardando-os de situações de ansiedade e medo.

A secretária destaca que a decisão foi tomada em comum acordo entre todo o colegiado e gestores da educação. “Devido a inúmeros telefonemas e mensagens das famílias para as escolas e também para a Secretaria de Educação preocupadas sobre essa questão, conversamos com todo o colegiado e decidimos por suspender as aulas amanhã”, disse Tânia.

Ela pede para que os estudantes permaneçam em casa nesta quinta-feira, afirmando que as aulas serão retomadas na segunda-feira, 24, com todos os protocolos de segurança já adotados pelos estabelecimentos de ensino.

Já nos colégios particulares, como o Vicentino Santa Cruz, a direção informou que as aulas serão mantidas, mas com reforço na segurança. A reportagem do Tasabendo.com entrou em contato também com o Colégio Integrado, mas a direção ainda não havia definido sobre o assunto.

TRAGÉDIA NOS EUA

A data de 20 de abril está relacionada à tragédia que ficou conhecida como ‘Massacre de Columbine’, ocorrida nos Estados Unidos em 1999, além do aniversário do ditador alemão Adolf Hitler, nascido em 20 de abril de 1889.

Os boatos indicam que grupos organizados estariam se preparando para realizar um grande massacre em “comemoração” à data. No entanto, não há confirmações sobre esta informação e a polícia trata o assunto como apenas um boato. No entanto, pais e alunos estão apreensivos com as ameaças de ataques às escolas marcadas para esta quinta-feira (20).

Fonte: Tá Sabendo