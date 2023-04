Operação Tiradentes da PRF tem início nesta quinta-feira no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça o policiamento nas rodovias federais do Paraná a partir desta quinta-feira (20), quando inicia a Operação Tiradentes. A ação segue até segunda-feira, 24, devido o feriado prolongado alusivo a “Tiradentes”, período em que é previsto o aumento do fluxo de veículos nas rodovias.

Nesse período a PRF contará com o reforço policial militar e viaturas, visando aumentar as ações de fiscalizações nas rodovias, coibir o cometimento de infrações de trânsito e garantir a segurança pública aos motoristas que estarão viajando por nossas rodovias estaduais. Através de operações radares, operação etilômetro e de atuação preventiva em pontos críticos para coibir conduta que ensejam acidentes de trânsito.

A Polícia Rodoviária Estadual orienta que os motoristas que forem viajar nesse período tenham cautela e responsabilidade, assim como:

– respeitem os limites de velocidade;

– só ultrapassem em local seguro e permitido;

– usem o cinto de segurança;

– se for ingerir bebida alcoólica não dirija, e;

– verifiquem as condições do veículo e documentação antes de viajarem.