Homem vai fazer arroz, dorme no sofá e acorda com Bombeiros em Cascavel

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite desta quinta-feira (20) para prestarem atendimentos em um incêndio em edificação em Cascavel.

A ocorrência foi registrada em um imóvel na Rua Kamacas, no Bairro Santa Cruz.

Segundo informado, o morador da casa, que estava sozinho no momento do acidente, deixou uma panela de arroz no fogo e acabou pegando no sono no sofá.

Foram os vizinhos quem perceberam o princípio de incêndio e acionaram os bombeiros, que acordaram o morador quando chegaram ao endereço.

Pela rápida percepção da situação, os danos não foram maiores nem resultaram em feridos graves, tendo apenas parte da cozinha ficado danificada.

Fonte: CGN