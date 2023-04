Rapaz de 22 anos morre após carro cair em rio em Juranda

Um jovem de 22 anos identificado como sendo “Heliton Biil” (nome de redes sociais), morreu em um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (21), em Juranda.

Heliton morreu quando estava em um veículo Gol que caiu dentro do Rio Sununu, no distrito de Rio Verde, em Juranda. Ainda não se sabe as causas e nem como ocorreu o acidente. Heliton morreu no local.

Em princípio Heliton estava sozinho no veículo, mas no momento do acidente chegou a se levantar a possibilidade de ter outras pessoas no carro.

O corpo foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal de Campo Mourão para os exames de necropsia.

Informações Goionews