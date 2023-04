Acidente entre três veículos mata duas mulheres e deixa dois feridos na saída de Campo Mourão

Duas mulheres morreram em um trágico acidente registrado na tarde desta segunda-feira (24), na rodovia PR-487, na saída de Campo Mourão para Luiziana, próximo ao parque industrial da Coamo. As vítimas foram identificadas como Aparecida Silva de Lima de 75 anos e Júlia Miranda Penteado de 58 anos, ambas moradoras de Campo Mourão.

A colisão envolveu duas caminhonetas, uma Chevrolet S10 e uma Hilux, além de um VW/Gol, que estavam as vítimas.

Um idoso que estaria dirigindo o Gol foi atendido com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual. Os corpos foram recolhidos pelo IML.