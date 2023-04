Feirante leva prejuízo ao receber notas falsas na Feira do Produtor de Ubiratã

Compareceu a 2 Cia da Policia Militar de Ubiratã, um Senhor informando que trabalha na feira do produtor e que teria realizado três vendas para três pessoas de características físicas distintas nos valores de R$ 25,00, R$ 25,00 e R$ 15,00, recebendo três notas no mesmo valor de R$ 200,00 e que posteriormente, verificou que as notas eram falsas, totalizando em um prejuízo de R$ 535,00.

O fato aconteceu no último sábado (22). O homem foi questionado sobre as características e vestimentas das pessoas que entregaram as referidas notas, porém este repassou somente a característica de um possível autor.

A equipe policial orientou o Senhor sobre as medidas legais e cabíveis junto ao Fórum de Ubiratã.

Fonte: 11º BPM