Goioerê registra primeiro caso e Cascavel a primeira morte por Chikungunya

A secretaria de saúde de Goioerê, através da Vigilância epidemiológica informou que foi registrado o primeiro caso de febre Chikungunya no Município. Trata-se de uma mulher de 62 anos, moradora da região central da cidade, que viajou para o estado de Minas Gerais no mês de janeiro e retornou para Goioerê já com sintomas. A equipe da Saúde já realizou o bloqueio químico e mecânico na região do paciente.

Já Cascavel, registrou a primeira morte por chikungunya, conforme divulgado pela assessoria, nesta manhã de segunda-feira (24).

Conforme informado pelo Município, a vítima é um idoso de 71 anos que morreu no dia 30 de março. O início dos sintomas aconteceu no dia 9 do mesmo mês. Ele foi internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tancredo Neves no dia 24, transferido ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná no dia seguinte e morreu cinco dias depois.O idoso morava no bairro Coqueiral. Ele tinha comorbidades como hipertensão, diabetes, asma e hiperuricemia.

OUTROS CASOS

O Município de Cascavel também repassou informações sobres outros casos registrados na cidade em 2023.

O primeiro, é de uma mulher, com faixa etária 40 a 50 anos, moradora do bairro Claudete, sem comorbidades, não possui histórico de viagem, portanto, trata-se de um caso autóctone (contraído em Cascavel). Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 1 de março (febre, mialgia, cefaléia, exantema, náuseas, dor nas costas, artralgia intensa, petéquias, edema de ambas as mãos), coletou amostra em laboratório privado. Foi coletado segunda amostra dia 6 do mesmo mês pelo Laboratório Municipal para exames, sendo que o caso foi confirmado em 24 de março.

O segundo caso é um paciente, com faixa etária 40 a 50 anos, morador do bairro Navegantes (área rural), sem comorbidades, tem histórico de viagem para o Paraguai (Ciudade Del Leste) nos dias que antecedem o inicio dos sintomas, portanto trata-se de um caso importado (contraído fora de Cascavel). Ele apresentou primeiros sintomas no dia 28 de março (febre, exantema, conjuntivite, artralgia intensa, edema de pés), teve material coletado dia 31 do mesmo mês pelo Laboratório Municipal, sendo que o caso foi confirmado em 11 de abril.

O terceiro caso é de uma mulher, com faixa etária 40 a 50 anos, moradora no bairro Claudete, sem comorbidades, não possui histórico de viagem, portanto, trata-se de um caso autóctone (contraído em Cascavel). Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 1 de março (febre, mialgia, exantema, conjuntivite, artrite, artralgia intensa, petéquias, leucopenia). Foi coletado amostra dia 3 de abril pelo Laboratório Municipal para exames, sendo que o caso foi confirmado em 20 deste mês.

O quarto caso trata-se de uma paciente com faixa etária 40 a 50 anos, moradora do bairro XIV de Novembro, sem comorbidades, não possui histórico de viagem, portanto, trata-se de um caso autóctone (contraído em Cascavel). Ela apresentou o primeiro sintoma no dia 10 de março (artralgia intensa). Foi coletado amostra dia 31 do mesmo mês pelo Laboratório Municipal para exames, sendo que o caso foi confirmado em 20 de abril.

A febre Chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti e tem como principais sintomas febre e dor intensa nas articulações. A secretaria de saúde reforça a importância de combater o mosquito transmissor da dengue e da Chikungunya, não deixando água parada e orienta que ao apresentar sintomas procurar a unidade de saúde do seu bairro.

É importante que a população fique atenta aos sintomas da doença e procure imediatamente um serviço de saúde caso apresente algum deles.