Jovem de 26 anos é assassinado a tiros dentro de casa em Mariluz

Um jovem de 26 anos, identificado como sendo Nygélle Santos, foi morto com diversos disparos de arma de fogo na noite deste domingo (23), no centro de Mariluz. O crime teria sido cometido por três atiradores no interior da residência da vitima, localizada na Rua Bonfim.

De acordo com a nota do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o rapaz estava dentro do quarto junto com a esposa quando o crime aconteceu. Eles foram surpreendidos por três bandidos que chutaram a porta da casa e invadiram a residência.

Na sequência, um dos criminosos sacou uma arma e atirou cerca de 5 ou 6 vezes contra o rapaz, que caiu no chão do quarto, em frente à esposa. O médico plantonista do município foi acionado até o local, porém nada pode fazer pois o rapaz já estava em óbito.

A PM isolou o local e acionou os peritos da equipe de Criminalística, que coletaram as evidências do crime. O corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Umuarama.

O crime deverá ser investigado pela Polícia Civil.