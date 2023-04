Prefeito do Paraná de 65 anos se casa com adolescente de 16

O prefeito de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Hissam Hussein se casou no dia de 12 de abril com uma adolescente de 16 anos. Hissam tem 65 anos e está no segundo mandato como chefe do executivo do município.

A adolescente Kauane Rode Camargo é a terceira esposa de Hissam. Ele se divorciou da segunda em 2022. Embora Kauane seja menor de idade, o casamento não é ilegal, já que a jovem é emancipada pelos pais e que no Brasil, é possível casar com consentimento dos pais aos 16 anos.

A primeira dama frequenta o ensino médio em uma escola cívico-militar do município. Em 2022, participou do concurso Miss Araucária, na categoria teen, e foi eleita como segunda princesa.