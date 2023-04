Carreta carregada de frango capota na BR 163 e condutora ficou ferida

A condutora de uma carreta ficou ferida ao sofrer um acidente nesta terça-feira (25), na BR 163, em Capitão Leônidas Marques, no Oeste do Paraná.

Ela seguia com o veículo pela rodovia, quando no trecho conhecido como curva do Baréa, saiu da pista e capotou o veículo de carga. A carreta estava carregada com frango congelado e parte da carga ficou espalhada no local.

Socorristas do Samu prestaram atendimento à mulher e a encaminharam ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Capitão com ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu o acidente.