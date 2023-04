Homem é morto a facadas em plena luz do dia em Campo Mourão

Um homem de 58 anos foi morto a facadas no início da tarde de hoje, em Campo Mourão. O crime ocorreu na Rua 1, na Vila Guarujá, e foi o 10º do ano registrado no município..

As primeiras informações dão conta de que a vítima, identificada por Adelmo Luiz dos Santos, conhecido pelo apelido de “Baiano”, foi atacado por dois homens, em uma padaria do bairro, onde teria sido esfaqueada. Ferido ele saiu e morreu no meio da rua.

A equipe do Samu foi acionada, mas já encontrou o homem sem vida. A Polícia Militar fez diligências na tentativa de prender os criminosos, mas eles continuam foragidos. Polícia Civil e Cientifica também foram acionadas para os trabalhos de investigação. A causa do crime ainda será apurada. O corpo foi recolhido pelo IML para exame de autópsia.

Fonte: Tá sabendo