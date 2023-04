Operação que investiga fraude em licitações cumpre mandados em Ubiratã, Cascavel e São José dos Pinhais

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Divisão Estadual de Combate à Corrupção, deflagrou a operação “Retrocase IV”, nesta manhã de quarta-feira (26), para cumprir nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Ubiratã, Cascavel e São José dos Pinhais.

A ação é desdobramento de trabalhos investigativos em curso no Núcleo de Foz do Iguaçu, iniciados a partir de 2019, por meio do qual se desvelou a existência de organização criminosa estabelecida para fraudar licitações de peças de reposição de maquinários pesados de prefeituras de diversos municípios do Paraná, envolvendo servidores públicos e, inclusive, agentes políticos.

Após o trabalho de análise oriundo de apreensões de fases anteriores, desvendaram-se mais quatro frustrações do caráter competitivo de pregões ocorridos no município de Ubiratã, no ano de 2.021, no mesmo ramo de atuação inicial das empresas, isto é, peças para maquinários pesados, mediante ajustes entre empresas que deveriam ser concorrentes e a operação vem para buscar outros elementos acerca destes ilícitos.

As empresas alvos das medidas cautelares são sediadas em Cascavel e Ubiratã e o representante, à época, de uma destas está residindo em São José dos Pinhais.

O delegado Chefe do núcleo de Foz do Iguaçu da Deccor, Lucas Américo Magron, falou sobre a 4ª fase da Operação Retrocase. Segundo ele, as ações fazem parte das investigações de 2019 e que contempla outras fases.

Hoje foram feitas buscas por materiais para robustecer o caderno de investigação referente a fraudes em procedimentos licitatórios em Ubiratã em 2021.

O delegado explicou que durante as diligências foram verificados quatro pregões, um eletrônico e três presenciais, que tiveram elementos iniciais sobre a combinação de empresas que deveriam concorrer nesses pregões, mas que ajustaram as divisões dos lotes desses procedimentos licitatórios para peças de maquinários pesados do município de Ubiratã.

Ainda conforme explicado, nesta fase não houve investigados servidores públicos, apenas empresas os respectivos representantes.

Em Cascavel, foi verificado o envolvimento de duas na divisão de lotes nas licitações. Já em Ubiratã uma.

Além dessas, uma pessoa física que mora hoje São José dos Pinhais, mas que na época trabalhava em uma dessas empresas e fazia as ações.

Nesta 4ª fase da operação envolve apenas a Prefeitura de Ubiratã. O delegado explica que os envolvidos participam de outros procedimentos licitatórios em outros municípios, mas os elementos que subsidiaram as investigações apontam para fraudes nos pregões de Ubiratã.

Durante as ações foram realizadas apreensões de documentos e equipamentos eletrônicos que serão enviados para perícia e análise.

Hoje também são ouvidas pessoas que foram intimadas. Algumas delas já foram ouvidas durante a manhã e outras ao longo do dia.

Após as investigações, serão concluídos os inquéritos e eles serão enviados à Justiça.

Fonte: Catve