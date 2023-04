Policia Militar cumpre dois mandados de prisão em Ubiratã e um em Campina da Lagoa

Após informação de que havia duas pessoas no Fórum de Ubiratã com mandado de prisão em aberto, a Policia Militar foi até o local e cumpriu os referidos mandados de prisão, sendo um homem que foi encaminhado para o DEPEN da cidade de Assis Chateaubriand e uma mulher, encaminhada para o DEPEN da cidade de Palotina

Em Campina da Lagoa:

A Policia Militar recebeu solicitação através do copom onde segundo informações atrás de um posto de combustível localizado na Av. Brasil, cruzamento com a Rua Vital Brasil um homem teria arrastado um idoso para os fundos do local na qual estaria

estuprando tal idoso. A equipe policial realizou deslocamento e no local realizou abordagem a alguns andarilhos que estão utilizando o local como moradia.

Não foi constatado nenhuma situação de estupro, tão pouco localizado tal individuo que estaria agredido os transeuntes. Porém, no local foram abordados cinco indivíduos e nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém ao consultar o Sistema durante a abordagem foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo Crime de Roubo Agravado em desfavor de um dos abordados, expedido pela Vara Criminal de Campo Largo.

Desta forma foi dado voz de prisão para o mesmo e conduzido até a delegacia de Policia Civil de Campina da Lagoa para

procedimentos.

Fonte: 11º BPM