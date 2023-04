Professor preso suspeito de crimes sexuais continuava dando aula mesmo após afastamento em Maringá e Paiçandu

Um professor, de 47 anos, de um colégio estadual de Maringá, preso preventivamente, por meio de um mandado judicial, nesta terça-feira, 25, pela Polícia Civil de Maringá, investigado por crimes sexuais contra alunas menores de idade, já teria sofrido outras acusações de cunho sexual.

O professor teria sido contratado por processo seletivo simplificado (PSS) e em maio do ano passado ele teria sido afastado de uma escola em Paiçandu pelo mesmo motivo. “Em maio de 2022 já foi registrado um boletim de ocorrência em Paiçandu referente a um crime que apura estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 12 anos também na escola, daí ele veio para Maringá”, explica a delegada do Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente de Maringá (Nucria), Karen Friedrich Nascimento.

Mesmo afastado de escola em Maringá e Paiçandu, professor seguia dando aula em Sarandi.

Conforme a polícia, as investigações referentes ao caso da escola em Maringá apuram os abusos contra 9 alunas, com idades entre 12 e 14 anos. As denúncias foram registradas em outubro do ano passado e um inquérito foi aberto pelo Núcleo de Proteção a Criança e ao Adolescente de Maringá (Nucria).

O professor havia sido afastado do trabalho em Maringá desde então, mas disse à polícia que seguia dando aulas em Sarandi. O Núcleo Regional de Educação ainda não se pronunciou sobre os motivos de ele ter continuado dando aulas em Maringá até outubro de 2022, mesmo após o afastamento da escola em Paiçandu em maio do mesmo ano, nem porque continuou lecionando em Sarandi mesmo após o afastamento nas escola das duas cidades.

De acordo com a delegada do Nucria, Karen Friedrich Nascimento, os relatos são de que o professor tocava as estudantes na cintura, nas pernas, nas costas e nos cabelos de forma maliciosa, o que caracteriza assédio e importunação sexual.

As investigações também apuraram que ele teve conversas de cunho sexual com as vítimas, quando chegou a pedir fotos íntimas delas.

Em nota, a Polícia informou que um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na casa do suspeito. “Na residência do professor também foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar com o intuito de apreender equipamentos eletrônicos, tendo em vista a notícia de solicitação de fotografias com conteúdo de pornografia a menores de idade”, diz a nota.

O nome dos colégios não foram divulgados.

(Gmconline)