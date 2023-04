Ubiratanense é empossada como juíza do TJPR

Essa semana a ubiratanense Letícia Barato, foi empossada como juíza do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná).

Leticia iniciou a faculdade de Direito na UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, em 2011. Iniciou sua carreira como estagiária na Polícia Federal, passando pela Justiça Federal e pelo Ministério Público. Enquanto cursava a faculdade e estagiava, iniciou seus estudos voltados a concursos públicos.

Foi aprovada, primeiramente, como Técnica Judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, assumindo o cargo no ano de 2014 na cidade de Caçador – SC. Em 2016 graduou-se como Bacharel em Direito pela UNIARP – Fundação Universitária do Alto Vale do Peixe.

Teve novo êxito em concursos públicos, sendo aprovada para o cargo de Analista Judiciária, na Justiça Federal do Paraná, vindo a ser nomeada para atuar na cidade de Guaíra – PR no ano de 2017.

No ano de 2021 fez a primeira prova para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Paraná, que contou com mais de 11 mil inscritos. Foi aprovada no processo seletivo que durou aproximadamente um ano, contando com provas teóricas, práticas e orais.

A cerimônia de posse ocorreu no dia 26/04/2023, sendo nomeada como Juíza Substituta na 64ª sessão judiciária de Dois Vizinhos.

Letícia recebe os parabéns pela conquista de amigos e familiares, que desejam muito sucesso em sua carreira.

