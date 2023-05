Dois acidentes são registrados na Avenida João Pipino neste feriado do Trabalhador

A primeira situação aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (01), feriado do dia do trabalho, no cruzamento da Avenida João Pipino com a Rua Marechal Floriano Peixoto, envolvendo uma moto e uma bicicleta.

A segunda ocorrência aconteceu pouco depois, e envolveu um automóvel e uma moto, próximo ao Corpo de Bombeiros.

As vítimas dos acidentes foram socorridas pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Santa Casa.