Homem é encontrado morto em quarto de hotel em Ubiratã

Um homem identificado como sendo Milton Hermínio Lopes de 68 anos foi encontrado sem vida, no quarto de um hotel em Ubiratã.

A equipe da Policia Militar foi acionada a comparecer no Hotel localizado na Avenida João Pipino, onde segundo informações uma pessoa estaria em óbito trancada dentro de um dos apartamentos.

No local a Equipe RPA, juntamente com o Corpo de Bombeiros logrou êxito em abrir a porta do quarto onde o homem residia, encontrando seu corpo sobre a cama.

Informações repassadas pela Policia Militar ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que a proprietária do estabelecimento foi quem solicitou a equipe após perceber que o homem não saiu do quarto durante dois dias e também devido ao cheiro desagradável, ela percebeu que ele poderia ter falecido, haja vista que era de idade e também convivia com vários problemas de saúde.

A Policia Civil foi acionada e o Corpo foi recolhido pelo IML.