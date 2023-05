Homem é esfaqueado após discussão em bar em Nova Cantu

A Policia Militar de Nova Cantu foi acionada através do hospital da cidade para comparecer no local. Segundo informações teria dado entrada um homem esfaqueado na parte do abdômen.

No local foi constatado que o homem levou golpe de arma branca (faca) na parte do abdômen. A vítima foi identificada porém diante do estado em que se encontrava não foi possível contato.

Fora do hospital, os parentes da vitima relataram que as pessoas do Distrito de Santo Reis, local onde aconteceu o fato, relataram que o suposto autor da agressão estava na frente do bar e que teria uma testemunha junto. A PM deslocou até o local e conseguiu localizar um Senhor, que relatou que teve uma discussão com a vítima e que iria matar o mesmo, em seguida desferiu o golpe

com uma faca e que um civil que estava no bar conteve os dois.

O autor foi encaminhado para Policia Civil de Campina da Lagoa para as providencias cabíveis.

Fonte: 11º BPM