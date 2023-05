Homem é preso após agredir a esposa em Ubiratã

Uma mulher procurou a Policial Militar de Ubiratã, relatando que sofreu agressões de seu convivente.

Segundo ela, eles tiveram uma discussão à três dias e que seu convivente deixou a residência e teria voltado até a casa para

buscar alguns pertences e acabaram discutindo, momento e que ele a agarrou pelo pescoço e tentou estrangulá-la e ainda lhe desferiu alguns golpes como tapas e empurrões. Ela conseguiu escapar e correu ate a Delegacia

de Polícia Civil para pedir ajuda pois reside ali próximo e como estava fechada foi amparada pelo vigilante do Fórum que a orientou a procurar a Polícia Militar e registrar o fato.

Após o relato. a policia Militar saiu em patrulhamento com intuito de localizar o homem, sendo este localizado no endereço mencionado por ela. Como a mulher informou que representaria contra o ex-convivente foi dado voz de prisão e encaminhada as partes a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para apreciação da autoridade Policial.

Fonte: 11º BPM