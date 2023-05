Professoras de Ubiratã que participarão do Intercâmbio na Finlândia foram homenageadas pelo NRE de Goioerê

Duas professoras da rede estadual de ensino de Ubiratã terão a oportunidade de realizar um intercâmbio na Finlândia, um dos países com o melhor sistema educacional do mundo. A viagem será feita através do Programa Ganhando o Mundo, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que tem o objetivo de promover a formação dos profissionais da educação.

Na sexta-feira (28), a chefe do Núcleo Regional de Educação de Goioerê, Daniele Mellero e sua equipe, realizou uma homenagem para as professoras intercambistas, Ana Claudia Santos Dalla Corte e Vanessa Stafusa Sala Denuzi, ambas de Ubiratã, que disputaram as vagas com centenas de inscritos, classificando-se entre os 10 primeiros colocados. Por alcançarem uma excelente nota na proficiência da língua inglesa, garantiram suas vagas para a Finlândia.

O intercâmbio terá duração de quatro semanas e as professoras terão a oportunidade de conhecer de perto as práticas pedagógicas e metodologias utilizadas no ensino finlandês, que tem sido referência mundial em educação de qualidade.