Quase 6,5 mil veículos acima da velocidade foram flagrados durante o feriado do Dia do Trabalhador no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, nos quatros dias de Operação Dia do Trabalhador, 6,5 mil veículos transitando acima da velocidade permitida nas rodovias federais do Paraná. As irregularidades no trânsito também incluem 451 motoristas autuados por ultrapassagens proibidas, 179 por embriaguez ao volante (seis foram presos dirigindo bêbados), 359 motoristas e passageiros sem usar o cinto de segurança e 68 crianças sem o dispositivo de retenção (cadeirinha ou bebê conforto) ou utilizando de forma incorreta. Além disso, 4,5 mil motoristas passaram pelo bafômetro, mais de 8 mil pessoas foram fiscalizadas, mais de 6 mil veículos vistoriados e mais de 200 veículos foram recolhidos por alguma irregularidade. 1.350 pessoas passaram por algum tipo de campanha de educativa, nas ações realizadas pelas equipes de educação para o trânsito da PRF. Também foram registrados durante a operação 80 acidentes, com 75 pessoas feridas e nove mortos. Os números são preliminares e ainda podem sofrer alterações. Na área criminal, os policiais apreenderam mais de meia tonelada de maconha na região Oeste do Paraná, quatro armas de fogo e 53 munições. 68 pessoas foram presas durante o feriado, sendo que 39 foram por crimes de trânsito. Compartilhe! Espalhe