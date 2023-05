Motorista embriagado provoca acidente em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada para atender um acidente de trânsito na estrada sentido ao Distrito de

Herveira, onde no local foi constatado que o condutor de um dos veículos envolvidos no acidente estava com sintomas de embriaguez.

No local, em conversa com o mesmo, este se negou a fazer o teste de etilômetro, mas confessou ter ingerido bebida alcóolica Campari. Diante dos fatos, confeccionado o termo de constatação e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Campina da Lagoa para os procedimentos, além das notificações cabíveis.

Fonte: 11º BPM