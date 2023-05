Motorista passa mal e caminhão-tanque vai parar fora da pista na BR 369

O motorista de um caminhão-tanque carregado com etanol acabou saindo da pista e parando em meio a uma plantação de eucalipto, na rodovia BR-369, próximo ao posto da Polícia Rodoviária de Campo Mourão.

O acidente foi tão próximo do posto rodoviário, que os policiais visualizaram o momento em que o caminhão saiu da pista e chegaram rapidamente para socorrer o motorista.

Aos policiais ele contou que passou mal ao volante e o caminhão acabou passando para a pista contrária e saindo do outro lado da rodovia. Para sua sorte, a cabine não bateu de frente em nenhuma árvore, passando apenas de raspão.

Apesar de escoriações pelo corpo, causada por estilhaços do vidro do caminhão, o motorista recusou atendimento médico. Como a carga possuía seguro, ele esperou a chegada de representantes da empresa para fazer a retirada do caminhão do local. A equipe do Departamento de Estrada e Rodagens (DER) esteve no local para auxiliar no atendimento junto à PRF. O caminhão seguia para Cascavel.