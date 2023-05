Polícia ambiental apreende máquinas pesadas e prende três por desmatamento ilegal em Juranda

A Polícia Ambiental de Campo Mourão apreendeu duas máquinas pesadas – uma pá carregadeira e um trator esteira – e prendeu três pessoas em flagrante por desmatamento ilegal na cidade de Juranda.

A apreensão das máquinas e prisão dos envolvidos foram feitas após a polícia receber uma denúncia anônima. Com as informações, policiais ambientais deslocaram até a propriedade rural indicada e flagraram uma pá-carregadeira e um trator esteira sendo utilizados para desmatar uma área de vegetação nativa.

Conforme a polícia, o proprietário não tinha autorização do Instituto de Águas e Terra (IAT) para a intervenção no local. “Por este motivo, não só os operadores das máquinas foram presos em flagrante, mas também o proprietário do imóvel rural que acompanhava o serviço recebeu voz de prisão no local”, informou a polícia.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Ubiratã para os procedimentos cabíveis e as máquinas apreendidas. A área desmatada ilegalmente foi embargada.

Fonte: Tribuna do Interior