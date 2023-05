Ubiratã adere ao Maio Laranja que combate a exploração infantil

A Lei 17.493/2013 instituiu o dia 18 de maio e é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.



Em todo o País, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) trabalha a campanha de proteção a exploração sexual de crianças e adolescentes, intitulada Maio Laranja.

O objetivo dessa campanha é debater em todos os municípios a problemática desse tema, que tem diversas formas de manifestação: tem a exploração para fins comerciais e a questão do abuso sexual intra doméstico que é um problema gravíssimo. Com o Maio Laranja é possível chamar a atenção da sociedade de uma maneira especial.



CASOS:

A morte de uma menina de 11 anos pelo padrasto, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, chocou todo o estado. A menina foi encontrada um dia depois de ter desaparecido, com sinais de agressão sexual. O padrasto confessou o crime.

No último final de semana, outro caso monstruoso aconteceu no Espírito Santo. Uma menina de apenas 2 anos foi encontrada morta com indícios de estupro, e os pais são os principais suspeitos.

No Paraná, a cada 34 minutos um caso de violência contra a criança ou adolescente é notificado, de acordo com dados do Sinam.



UBIRATÃ

“Esta é uma data fundamental para conscientizarmos a nós mesmos e a toda a sociedade sobre a importância de preservarmos a vida e a integridade das crianças e dos adolescentes”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Humano de Ubiratã, Claudinéia de Souza Larazetti.

“Nosso papel, enquanto cidadãos, é não fecharmos os olhos para todo e qualquer tipo de violência contra os mais novos, seja física, psicológica, o abandono, e principalmente as violências sexuais”, complementou.

Para marcar o 18 de maio, algumas ações acontecerão ao longo do mês.

No dia 13 de maio acontecerá no centro de Ubiratã, a distribuição de cerca de 1.300 sacolas ecológicas e lixocar para motoristas e pedestres, destacando a conscientização relativa ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Também serão colocados banners em todos os prédios públicos do município e distribuição de folders e cartilhas na rede municipal de ensino e nos projetos de apoio à Crianças e Adolescentes (Curumim I e II, S.O.S, Cras e Creas).

As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, pelo 197, da Polícia Civil, e 181, do Disque Denúncia.

E se a violência estiver ocorrendo no momento da denúncia, ligue imediatamente para o 190, da Polícia Militar.