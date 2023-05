Casal é preso após matar mulher e esconder corpo em geladeira em Janiópolis

O casal suspeito do homicídio de Vanusa Pereira da Silva, de 25 anos, que ocorreu no dia 07 de dezembro de 2022 em Janiópolis, foi preso pela Polícia Civil do Paraná, na manhã desta sexta-feira (05). Os criminosos foram encontrados em um sítio na região de Santa Tereza do Oeste.

O corpo da vítima foi localizado dentro de uma geladeira na residência encoberto com cal e cobertores. Na ocasião, os policiais que atenderam a ocorrência informaram que encontraram a casa trancada, sendo necessário arrombar a residência.

A Polícia Civil identificou os suspeitos envolvidos nessa morte, sendo então representada pela prisão preventiva deles. O casal foi encaminhado até a Delegacia de Homicídios de Cascavel, os investigadores realizaram diligências para averiguação.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão sendo conduzido até a Cadeia Pública do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) de Cascavel onde ficará à disposição do Poder Judiciário.