Homem ameaça ex mulher e acaba detido em Juranda

A policia Militar de Juranda foi acionada para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência

onde segundo a vitima, seu ex marido teria a procurado durante o período da tarde no seu trabalho exigindo que voltasse com ele.

Diante da negativa, o homem deixou o local. Porém, no inicio da noite, ele a procurou novamente e como não conseguia

convence-la de reatar o relacionamento, ele passou a ameaça-la dizendo que a mataria. Ele estava com uma faca e foi desarmado por familiares que jogaram a faca em um bueiro.

Consultado a situação da medida protetiva no sistema Sesp/Intranet foi verificado que a mulher a possui, porem consta que o homem não tinha sido informado sobre a medida.

Perguntado se representaria contra ele pelo crime de ameaça, ela respondeu que sim pois só assim poderia ter sossego.

Em patrulhamento no intuito de localiza-lo, o indivíduo foi encontrado em um bar. Diante dos fatos eles foram encaminhados até a Delegacia de Policia Civil de Campina da Lagoa.

11º BPM – Ubiratã Online