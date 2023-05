Policia Militar apreende maconha em ônibus em Corbélia

A equipe PM foi solicitada pela central 190 a comparecer em um restaurante, utilizado para embarque de ônibus, pois segundo um motorista, que estava fazendo a linha Foz do Iguaçu x Londrina, havia um objeto abandonado no interior do ônibus e que não estava identificado.

De imediato a equipe PM deslocou-se, onde entrou em contato com o motorista, foi realizada a busca no interior do referido veículo e logrado êxito em localizar abandonado atrás da última fileira de bancos um invólucro de sacolas de supermercado e fita adesiva que continha em seu interior substância análoga a maconha, que foi apreendida pela equipe PM, lacrada e entregue posteriormente na 49ª DRP de Corbélia para os procedimentos cabíveis aos fatos.