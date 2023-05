Ubiratã recebe nova viatura S10 para o policiamento preventivo e ostensivo

Foram entregues 3 novas viaturas GM/S10 que contemplarão os municípios de Ubiratã, Campina da Lagoa e Nova Cantu.

A solenidade foi realizada em Ubiratã, onde o Respondente pelo Comando do 11° BPM, Major QOPM Aguinaldo Gentil de Alencar, acompanhado do Comandante da 2° CIA, 1° Ten QOPM Maykon Biscaia, formalizaram as entregas das novas viaturas aos prefeitos das cidades contempladas.

A Delegada da 50ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ubiratã, Dra. Laryssa Grandis de Lima também esteve presente na solenidade.

As novas viaturas serão utilizadas para o policiamento preventivo e ostensivo nos municípios.