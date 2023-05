Ação do Corpo de Bombeiros incentiva doação de sangue canino para salvar vidas

A doação de sangue é comum entre os humanos, mas entre cães ainda é pouco conhecida. Uma ação do Governo do Estado pode estimular essa prática, o que vai ajudar a salvar a vida de outros animais e evitar agravamento de doenças nos próprios doadores.

Na última semana, quatro cães do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná fizeram doação de sangue e outros quatro devem doar nas próximas semanas. A iniciativa é do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST).

Além de ajudar animais com anemia ou que precisam de transfusão por conta de acidentes, a doação ajuda o doador, pois ele tem que passar por uma série de exames para verificar que esteja saudável. Se os exames apontarem alguma doença grave, o animal já receberá o tratamento.

Essa doação envolve a parceria do Corpo de Bombeiros com um laboratório veterinário particular “O laboratório faz a coleta e análise dos exames de sangue dos cães para ver se estão em boas condições de saúde. Se estiver tudo certo, após uma semana os cães saudáveis fazem a doação”, explica o soldado Espírito Santo, veterinário e condutor de cão no canil do Corpo de Bombeiros.

BANCO DE SANGUE – Outra iniciativa similar do Governo do Estado fica no Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina (HV-UEL), o primeiro do País a ser registrado como um banco de sangue de cães e gatos.

Boa parte do sangue coletado vai para cães que desenvolveram anemia. Estes pacientes acabam consumindo cerca de 95% do volume de sangue coletado todos os meses, sendo bem menor o número de pacientes com traumas que necessitam de transfusões. O número de gatos que precisam do atendimento também é bem inferior.

AEN/PR