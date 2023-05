Homem assedia sexualmente a cunhada e policia é acionada em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer em uma residência, onde uma mulher relatava que estaria sofrendo assédio sexual causado pelo seu cunhado.

No local, os policiais conversaram com a mulher que relatou o seguinte fato. Ela disse que esta está cuidando de sua irmã que passou por uma cirurgia do coração e necessita de muitos cuidados e que seu cunhado fica lhe molestando sexualmente. Passando a mão em suas nádegas geralmente quando ela esta distraída e fica lhe chamando para ter relação sexual com ele. Relata também que o cunhado fica mau tratando sua esposa, com xingamentos. Perguntado se ela teria interesse em representar criminalmente contra o cunhado, ela respondeu que sim, pois este fato abalou seu emocional e seu psicológico.

Abordado o cunhado na parte externa da residência ele negou todo fato sendo então encaminhadas as partes ate a Delegacia

de Polícia Civil de Campina da Lagoa para ser o caso apresentado a autoridade policial, porém a esposa não pode ser levada para a

delegacia, pois esta debilitada e ambas querem medida protetiva.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online