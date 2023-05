Mulher é encontrada morta ao lado de faca e marcas de sangue em Campina da Lagoa

A Policia Militar foi acionada via Copom sobre um achado de cadáver na cidade de Campina da Lagoa.

No local, a Policia Civil com o investigador, escrivão e o Delegado já haviam acionado o IML e Pericia Científica, pois no interior de uma residência, havia marcas de sangue e uma faca ao lado do corpo de uma mulher.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que o corpo da vítima foi encontrado pelo ex convivente que acionou a Policia Civil de Campina da Lagoa. A identidade da vítima não foi informado.

Foram coletadas as informações e a policia passa a investigar a morte.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online